Il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, lascia l’incarico dopo poco meno di quattro mesi dalla nomina per protesta contro le misure esigue, contenute nella Legge di Bilancio, per scuola e università. Una decisione che farà sicuramente discutere il mondo dell’istruzione e non solo.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Tecnica della Scuola è stato lanciato un sondaggio: “Ritenete giuste le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti”?

