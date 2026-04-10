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Attualità
10.04.2026

L’USR Sicilia celebra 80 anni di Repubblica e autonomia: ecco gli eventi e il concorso per le scuole

Redazione
Indice
Due appuntamenti, una sola memoria
Costituzione e identità, la sfida della scuola
Il concorso per gli studenti

Ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Siciliana: una doppia ricorrenza che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha scelto di celebrare con due seminari formativi dedicati a dirigenti, docenti e personale amministrativo delle scuole dell’isola.

Due appuntamenti, una sola memoria

I seminari, dal titolo “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”, sono promossi dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna. Il primo si terrà giovedì 16 aprile a Piazza Armerina, dalle 9.30 alle 13, nella sede dell’IIS Ettore Majorana – A. Cascino. Il secondo è in programma il 7 maggio a Palermo, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede dal forte valore simbolico: l’incontro si svolgerà a ridosso del 15 maggio, data in cui nel 1946 venne firmato lo Statuto che sancì l’Autonomia Siciliana, celebrata ogni anno con una giornata dedicata.

Costituzione e identità, la sfida della scuola

Al primo seminario interverranno relatori di alto profilo: Marcello Saija, già ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo, Giovanbattista Tona, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione, e Roberto Di Maria, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Kore di Enna. Sarà presente il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra, che ha sottolineato il senso profondo dell’iniziativa: “La scuola non può limitarsi alla mera trasmissione di nozioni, ma deve farsi custode e interprete dei valori costituzionali, trasformando la memoria storica in progettualità didattica”.

Il concorso per gli studenti

A completare il quadro celebrativo, l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna ha promosso il concorso scolastico “Radici di Libertà: tra storia nazionale e autonomia siciliana”, aperto alle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è stimolare negli studenti una riflessione sul legame tra identità locale e valori democratici nazionali, trasformando un anniversario istituzionale in un’occasione di apprendimento attivo e consapevole.

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