L’USR Sicilia celebra 80 anni di Repubblica e autonomia: ecco gli eventi e il concorso per le scuole

Ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Siciliana: una doppia ricorrenza che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha scelto di celebrare con due seminari formativi dedicati a dirigenti, docenti e personale amministrativo delle scuole dell’isola.
I seminari, dal titolo “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”, sono promossi dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna. Il primo si terrà giovedì 16 aprile a Piazza Armerina, dalle 9.30 alle 13, nella sede dell’IIS Ettore Majorana – A. Cascino. Il secondo è in programma il 7 maggio a Palermo, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede dal forte valore simbolico: l’incontro si svolgerà a ridosso del 15 maggio, data in cui nel 1946 venne firmato lo Statuto che sancì l’Autonomia Siciliana, celebrata ogni anno con una giornata dedicata.
Al primo seminario interverranno relatori di alto profilo: Marcello Saija, già ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Palermo, Giovanbattista Tona, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione, e Roberto Di Maria, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Kore di Enna. Sarà presente il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra, che ha sottolineato il senso profondo dell’iniziativa: “La scuola non può limitarsi alla mera trasmissione di nozioni, ma deve farsi custode e interprete dei valori costituzionali, trasformando la memoria storica in progettualità didattica”.
A completare il quadro celebrativo, l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna ha promosso il concorso scolastico “Radici di Libertà: tra storia nazionale e autonomia siciliana”, aperto alle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è stimolare negli studenti una riflessione sul legame tra identità locale e valori democratici nazionali, trasformando un anniversario istituzionale in un’occasione di apprendimento attivo e consapevole.