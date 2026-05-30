Incidente scuolabus in Sicilia, Turano: “La mia personale vicinanza va ai feriti e alle loro famiglie”

Due episodi in poche ore scuotono la Sicilia. A San Vito Lo Capo un ragazzino di undici anni tenta di accoltellare il suo insegnante di Educazione Tecnica; a Mazara del Vallo uno scuolabus si scontra con un’auto, lasciando feriti bambini e adulti.

Il coltellino e la diretta su Telegram: la premeditazione

Venerdì 29 maggio, in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un alunno di undici anni si è alzato dal banco armato di un coltellino e ha aggredito il proprio insegnante di Educazione Tecnica, presumibilmente dopo aver ricevuto un voto negativo a un’interrogazione. Il docente è riuscito a disarmarlo quasi subito, riportando solo qualche graffio, e ha scelto di non richiedere assistenza medica. Quello che rende l’episodio ancora più inquietante è la cornice digitale in cui si è consumato: il ragazzino avrebbe indossato un casco integrale per non farsi riconoscere, avrebbe ripreso la scena con il cellulare trasmettendola in diretta su un gruppo Telegram. Poche ore prima, su TikTok, aveva scritto: “Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore”, raccogliendo centinaia di commenti e like, con alcuni follower che sembravano aver intuito le sue intenzioni e che lo incitavano con frasi come “ci hai provato” o “buona fortuna”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha contattato telefonicamente il professore per esprimergli vicinanza, complimentandosi per come ha gestito “con grande equilibrio una situazione potenzialmente drammatica”. La Procura dei minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica esatta e verificare se vi sia stata premeditazione. La sera stessa sono scattate perquisizioni nell’abitazione del minore, con sequestro di dispositivi informatici. L’alunno, che secondo i primi accertamenti proviene da una famiglia problematica e in passato non aveva mai mostrato comportamenti violenti, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni.

Mazara del Vallo: scontro tra auto e scuolabus, feriti bambini e docenti

Sempre in provincia di Trapani, a poche ore dall’aggressione di San Vito Lo Capo, un altro episodio ha turbato il mondo della scuola siciliana. A Mazara del Vallo uno scuolabus dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile: tra i feriti figurano alunni e due docenti, oltre al conducente del mezzo e a due assistenti del servizio comunale. L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha dichiarato: “Ho appreso con grande preoccupazione la notizia dell’incidente. La mia personale vicinanza va ai feriti e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di grande apprensione”. Turano ha aggiunto di continuare a seguire “da vicino gli sviluppi della vicenda e le notizie sulle condizioni di salute dei bambini”, rivolgendo un ringraziamento ai soccorritori intervenuti tempestivamente. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti.