Prestito d’onore, l’iniziativa della Regione Siciliana per contrastare la fuga dei talenti: domande dal 4 giugno

Il mondo della scuola e dell’università siciliana riceve un segnale forte sul fronte del sostegno formativo, un tema cruciale per i docenti che accompagnano gli studenti verso le scelte post-diploma. Dal 4 giugno, sarà possibile presentare le domande per il nuovo prestito d’onore, una misura voluta dalla Regione Siciliana per garantire che il diritto alla didattica sia pienamente esercitato, indipendentemente dalle condizioni di partenza dei ragazzi. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire alle nuove generazioni una preparazione “alla pari” e una prospettiva di futuro sereno all’interno dell’Isola.

Dettagli tecnici e beneficiari

Il provvedimento mette a disposizione finanziamenti a tasso zero fino a 10 mila euro, con una durata decennale e senza la necessità di presentare garanzie. Per accedere a questa opportunità, gli studenti devono essere iscritti a università con sede in Sicilia e appartenere a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20 mila euro. Le domande potranno essere caricate sulla piattaforma telematica dell’Irfis fino a esaurimento delle risorse complessive, pari a 6 milioni di euro. L’Assessorato dell’Istruzione ha già provveduto a coinvolgere gli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU) per assicurare che l’informazione raggiunga capillarmente tutti i potenziali beneficiari.

Una strategia integrata per l’alta formazione

Questa iniziativa non è isolata, ma si inserisce in una più ampia programmazione che ha già visto la copertura del 100% delle borse di studio per oltre 34 mila studenti e un potenziamento significativo dell’edilizia universitaria. Grazie anche ai fondi del PNRR, la Regione ha investito oltre 60 milioni di euro per creare nuovi posti letto e riqualificare le residenze esistenti, puntando a rendere gli atenei siciliani sempre più attrattivi e inclusivi. Come evidenziato dalle autorità regionali, si tratta di un atto di giustizia sociale volto a trattenere i talenti e a contrastare le disuguaglianze, permettendo ai giovani di completare il percorso accademico e contribuire allo sviluppo della propria terra.