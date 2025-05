Made in Mim, nasce il marchio per le eccellenze della scuola. Valditara: “Gli istituti potranno vendere i loro prodotti”

Made in Mim, nasce il marchio per le eccellenze della scuola. Valditara:...

Oggi, 14 maggio, presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito si è svolto l’evento di presentazione dei prodotti Made in Mim, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha presentato le novità.

Ecco le parole del numero uno di Viale Trastevere: “Abbiamo voluto far conoscere agli italiani l’eccellenza della nostra scuola. C’è la voglia di far conoscere i prodotti della scuola italiana, ho conosciuto innovazioni. Abbiamo voluto dare il marchio del MIM alla produzione degli agrari e degli alberghieri, come oli, vini, marmellate. Immaginate questi prodotti negli aeroporti, e uno straniero vedrà che è stato prodotto dalla scuola italiana”.

“Noi non siamo inferiori a nessuno”

“Se vengono prodotte eccellenze vuol dire che la formazione è d’eccellenza. Noi non siamo inferiori a nessuno, soprattutto in certi settori. Tutto ciò serve ad avere risorse non marginali per le nostre scuole. Stiamo trasformando la normativa per consentire alle scuole di commercializzare i loro prodotti e di incamerare guadagni”, ha aggiunto.

Ecco le altre novità: “Abbiamo il nostro primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Un’altra piccola innovazione: gli attestati al merito, per gli studenti che si sono distinti anche nella vita civile, per aver raggiunto dei risultati importanti. Oggi celebriamo la scuola italiana, questo è il significato più profondo del marchio Made in Mim, della valorizzazione della produzione e della diffusione della sua conoscenza tra gli italiani e non solo”.