Malore a scuola, docente si accascia in classe durante la lezione: alunni primi a soccorrerlo, trasportato in ospedale

Una notizia che sicuramente desterà scalpore: un docente di lettere si è sentito male mentre stava facendo lezione, a pochi minuti dalla fine dell’ora, in un liceo di Teramo, in Abruzzo. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Ecco cosa è successo.

Il malore alla fine dell’ora di lezione

Come riporta Il Messaggero, tutto è avvenuto venerdì 15 dicembre, intorno alle 13, durante la sua ultima lezione della giornata e a pochi minuti del suono della campanella finale. L’uomo ha improvvisamente avvertito un intenso giramento di testa, seguito da un malore che lo ha fatto collassare a terra.

A quanto pare gli stessi studenti e gli altri membri del personale scolastico lo hanno prontamente soccorso e hanno provveduto con rapidità a chiamare l’ambulanza. Il docente è stato dapprima stabilizzato e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni di salute.

Defibrillatori a scuola

Non è chiaro se nella scuola vi sia un defibrillatore e se sia stato usato. In ogni caso è bene ricordare che la legge 116 del 04/08/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021, come abbiamo scritto, ha favorito con un programma pluriennale la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE presso i luoghi pubblici come: