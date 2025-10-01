Maltempo Agrigento: scuola allagata, scale come cascate. Ata al lavoro, classi evacuate

Oggi, 1° ottobre, un violento nubifragio ha colpito la provincia di Agrigento, in Sicilia. Una scuola, in particolare, è stata letteralmente invasa dall’acqua, come testimoniano alcuni video che in poco tempo stanno diventando virali sui social.

Scuole chiuse d’urgenza a Sciacca

Come riporta Agrigento Notizie, studenti, insegnanti e bidelli hanno ripreso tutto con i cellulari, dopo essere scappati dalle aule. Le classi sono state evacuate. In pochi minuti i piani inferiori sono stati allagati, le scale si sono trasformate in cascate e dai piani superiori ha iniziato a scendere un fiume di acqua verso il basso.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Restano però danni agli arredi scolastici, ai laboratori e alle attrezzature didattiche. Nel frattempo il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, sempre nell’agrigentino, ha firmato un’ordinanza urgente che dispone la chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza”, ha precisato, come riporta Il Corriere della Sera.