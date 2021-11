Maltempo Catania, crolla tetto in una scuola, classi evacuate

La situazione degli edifici scolastici continua a destare preoccupazioni, soprattutto in Sicilia. Notizia delle ultime ore è quella del crollo del tetto di una scuola a Catania, il liceo statale “Enrico Boggio Lera“. Si tratta della caduta del tetto del tratto terminale ovest del corridoio centrale. Tutte le classi sono state evacuate a scaglioni. Al momento, fortunatamente non risultano feriti.

Sul posto, i vigili del fuoco per effettuare i dovuti controlli del caso.

Da una circolare diramata si legge: “A causa del cedimento del tratto terminale ovest del tetto del corridoio centrale i tecnici della Provincia hanno disposto l’evacuazione dei locali della sede centrale per consentire l’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio”.

La richiesta di sopralluogo è stata fatta dal dirigente scolastico, prof. Donato Biuso.

Nel sopralluogo è stato constatato il cedimento parziale di parti di una capriata in legno con il manto di copertura in tegole e con le volte realizzate con controsoffitto in canne e gesso.

Il crollo parziale, che verosimilmente è avvenuto durante le ore notturne, ha interessato un’aula ed una parte di corridoio dell’ultimo piano.

A scopo precauzionale e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e di manutenzione della copertura, è stato dichiarato temporaneamente inagibile l’intero ultimo piano dell’edificio scolastico.

Durante il sopralluogo erano presenti i tecnici dell’Ufficio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione della Città Metropolitana di Catania.