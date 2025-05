Maltrattamenti a scuola, educatrici di 64 e 67 anni sospese per un anno dopo querele dei genitori

Maltrattamenti a scuola, educatrici di 64 e 67 anni sospese per un...

Presunti maltrattamenti a scuola nei confronti di minori: due educatrici di una scuola dell’infanzia del modenese sono state sospese dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante per un anno poiché gravemente indiziate. Lo riporta Ansa.

L’indagine

Il caso è nato lo scorso gennaio quando, a seguito delle querele presentate da alcuni genitori per presunti maltrattamenti ai danni dei loro figli, personale del commissariato della polizia di Stato, sotto la direzione della procura di Modena, ha avviato un’articolata indagine, condotta anche attraverso intercettazioni audio e video.

Questo ha permesso, sottolinea la procura, di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico delle due indagate. Così, come riporta ModenaToday, è scattata l‘interdittiva a carico di una 64enne e di una 67enne, oggi indagate per il reato di maltrattamenti in danno di minori nell’esercizio delle loro funzioni educative e di cura.