“Il giuramento? Per me è una grande emozione, una emozione straordinaria, non pensavo di esser così emozionato. E poi sento molto la responsabilità nei confronti del mio Paese, per cercare di fare bene”. Così al programma radiofonico “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, Gaetano Manfredi, nuovo ministro dell’Università e della Ricerca.

Qual è la prima cosa che farà da ministro? “Incontrare il consiglio nazionale degli studenti, sono loro che fanno l’Università”, ha aggiunto.