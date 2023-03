Manifestazione di Firenze, prova generale di alleanze contro il Governo? Per la Cisl è una lettura sbagliata

Leggere la manifestazione di ieri a Firenze come una sorta di prova generale per nuove alleanze a sinistra è del tutto fuorviante: è questo il giudizio di Ivana Barbacci, segretaria generale di Cisl Scuola che invece parla di una manifestazione per “dire no alla violenza squadrista, di cui si alimentano fascismi e totalitarismi e verso la quale non vi può essere acquiescenza o indifferenza” e per dire sì “a una scuola che sia palestra di dialogo e confronto, che educhi a una convivenza democratica promuovendo partecipazione responsabile alla vita civile nel segno della libertà, del rispetto, della tolleranza”.

Sono temi sui quali è necessario l’impegno di tutti, l’obiettivo da perseguire è che diventino patrimonio comune condiviso da tutte le forze politiche, ancor più considerato che ormai ciascuna di loro ha ricoperto, per tempi più o meno lunghi – e con esiti più o meno felici per la scuola – ruoli di governo.

“Ridurre il significato di questa manifestazione a una sorta di prova generale per nuove alleanze a sinistra, di cui il sindacato si farebbe catalizzatore – sostiene Barbacci – ne distorce il senso e denota scarso rispetto per chi l’ha voluta e se n’è fatto carico sul piano politico e organizzativo”.

“La CISL Scuola non ha niente a che fare con un sindacalismo che si accontenti di farsi laboratorio per una nuova opposizione: la nostra autonomia è la nostra forza. Non significa indifferenza ai contenuti politici, significa che non deleghiamo mai ad altri il nostro ruolo di rappresentanza sociale, quale che sia il colore dei governi con cui ci confrontiamo, peraltro avendoli ormai – come già detto – sperimentati tutti. Per quanto graditi, i politici presenti alla manifestazione rimangono ospiti, e il messaggio lanciato dai sindacati della scuola è rivolto a tutti, non solo a loro.

Di questa manifestazione non è stata sottolineata abbastanza la compostezza, né la pluralità dei colori, ben visibile dal palco ma spesso sacrificata e nascosta nelle riprese tv. Anche questo un aspetto su cui riflettere, perché la completezza, l’imparzialità e l’equilibrio dell’informazione sono fattori non secondari in una vera e solida democrazia.

Come dire che essersi concentrati sugli “abbracci” reali e virtuali fra Landini, Schlein e Conte rischia di far passare in secondo piano un dato importante: in piazza Santa Croce a Firenze non c’erano solo loro ma c’era soprattutto il variegato popolo della scuola che in modo unitario ha voluto manifestare contro la violenza e contro i “rigurgiti” fascisti e autoritari.

Come abbiamo già avuto modo di osservare si tratta però ora di capire come sarà gestita, di qui in avanti, questa unità di intenti per far sì che la scuola torni davvero al centro della agenda politica del sia del Governo sia delle opposizioni.