Quattro anni di Governo, i risultati di Meloni per la scuola: 412 euro in più al mese per i docenti e 206mila assunzioni – PDF

Quattro anni fa, ufficialmente il 22 ottobre 2022, si insediava il Governo Meloni. Questa data rappresenta un passaggio importante: da quel giorno il Ministero dell’Istruzione è diventato “Ministero dell’Istruzione e del Merito”, e da quel giorno a capo c’è Giuseppe Valditara.
Il Governo, come ha fatto in precedenza, ha diffuso un pdf con i più grandi risultati ottenuti negli anni. Anche quest’anno, nel documento che ripercorre i quattro anni passati, c’è un capitolo sulla scuola. Ecco cosa è stato scritto in questa parte:
Docenti
Studenti
In questi anni, inoltre, ci sono stati profondi cambiamenti in merito alla Carta del Docente, estesa ai precari, alle Nuove Indicazioni Nazionali (quelle del primo ciclo sono operative, quelle dei licei sono in divenire), al divieto di cellulare.
Il decreto scuola, di cui è in corso l’iter di conversione in legge, contiene alcune ultime, in ordine di tempo, grandi riforme sulla scuola di questo Governo: viene istituito il tetto del 30% degli studenti stranieri in classe e viene stabilita la rinominazione degli istituti tecnici in licei tecnologici e degli istituti professionali in licei professionali.
Valditara si vanta soprattutto di un grande traguardo raggiunto in questi anni: i tre contratti scuola firmati, con relativi aumenti di stipendi per docenti e Ata. Si tratta del Ccnl 2019/2021, il Ccnl 2022/2024 e la parte economica del Ccnl 2025/2027, la cui parte normativa potrebbe essere firmata entro la fine del 2026.