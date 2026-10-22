Quattro anni di Governo, i risultati di Meloni per la scuola: 412 euro in più al mese per i docenti e 206mila assunzioni – PDF

Quattro anni fa, ufficialmente il 22 ottobre 2022, si insediava il Governo Meloni. Questa data rappresenta un passaggio importante: da quel giorno il Ministero dell’Istruzione è diventato “Ministero dell’Istruzione e del Merito”, e da quel giorno a capo c’è Giuseppe Valditara.

I dati

Il Governo, come ha fatto in precedenza, ha diffuso un pdf con i più grandi risultati ottenuti negli anni. Anche quest’anno, nel documento che ripercorre i quattro anni passati, c’è un capitolo sulla scuola. Ecco cosa è stato scritto in questa parte:

Docenti

Stipendi più alti: +412 €/mese lordi .

. 206.464 assunzioni di personale scolastico nel periodo 2023-2027.

Studenti

Dispersione scolastica esplicita: -4,2 p.p. rispetto al 2022 (con il tasso al 7,3% è stato superato il target UE del 9% con 5 anni di anticipo).

rispetto al 2022 (con il tasso al 7,3% è stato superato il target UE del 9% con 5 anni di anticipo). Oltre 520mila studenti a rischio dispersione mantenuti o riportati a scuola.

Nelle classi tetto del 30% di alunni che non conoscono la lingua italiana.

di alunni che non conoscono la lingua italiana. Riforma dell’esame di maturità e ripristino voto in condotta .

e . Riforma dell’istruzione tecnica professionale .

. 1,3 mld per gli ITS Academy e circa 42mila iscritti .

e circa . Gli istituti tecnici e gli istituti professionali assumono la denominazione di licei tecnologici e licei professionali .

. Piano estate: 900 mln complessivi per una scuola aperta anche d’estate.

per una scuola aperta anche d’estate. Tutor e orientatori: stanziati circa 700 mln .

stanziati circa . Edilizia scolastica: oltre 13 mld per sicurezza e riqualificazione e 430,5 mln per antincendio e interventi urgenti

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L’obiettivo più ambizioso di Valditara

In questi anni, inoltre, ci sono stati profondi cambiamenti in merito alla Carta del Docente, estesa ai precari, alle Nuove Indicazioni Nazionali (quelle del primo ciclo sono operative, quelle dei licei sono in divenire), al divieto di cellulare.

Il decreto scuola, di cui è in corso l’iter di conversione in legge, contiene alcune ultime, in ordine di tempo, grandi riforme sulla scuola di questo Governo: viene istituito il tetto del 30% degli studenti stranieri in classe e viene stabilita la rinominazione degli istituti tecnici in licei tecnologici e degli istituti professionali in licei professionali.

Valditara si vanta soprattutto di un grande traguardo raggiunto in questi anni: i tre contratti scuola firmati, con relativi aumenti di stipendi per docenti e Ata. Si tratta del Ccnl 2019/2021, il Ccnl 2022/2024 e la parte economica del Ccnl 2025/2027, la cui parte normativa potrebbe essere firmata entro la fine del 2026.