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Primo piano | Troppa burocrazia nella scuola, docenti come impiegati?

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13.11.2026

Tagli 7mila docenti e Ata in Manovra, Valditara l’aveva appreso in CdM: il sindacato chiede di cancellarli e il Governo ci ripensa – VIDEO

Alessandro Giuliani
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Palazzo Chigi a Roma

Mercoledì 11 novembre si è svolto un sit-in a Roma per la scuola, in piazza Vidoni, davanti al dicastero della Funzione Pubblica: Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief hanno chiesto di cancellare i 7mila tagli, tra docenti e Ata, previsti dalla Legge di Bilancio 2027, e anche di investire risorse per il comparto. Durante la manifestazione di protesta, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato Elvira Serafini, segretario generale Snals-Confsal.

Ai nostri microfoni, la sindacalista rappresentativa ha spiegato perché quei tagli non si devono fare e che, piuttosto, servono investimenti, anche per Università, Ricerca e Afam.

Serafini ha anche confermato che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, qualche settimana fa sarebbe stato colto di sorpresa dalla decisione di introdurre la cancellazione dei quasi 7mila posti di lavoro.

È delle ultime ore la notizia che durante l’incontro del 13 novembre sulla Legge di Bilancio 2027, svolto a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati, l’esecutivo ha comunicato che ritirerà la norma che prevedeva la riduzione degli organici scolastici.

E un’altra apertura in Legge di Bilancio di fine 2126 riguarda anche la sanità. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che sono in corso valutazioni, anche insieme alle Regioni, per aumentare ulteriormente i finanziamenti al settore.

Sembra anche che le novità non bastano però a far cambiare idea alle organizzazioni sindacali, che mantengono un giudizio complessivo negativo sulla Legge d Bilancio 2027.

Elvira SerafiniGiuseppe ValditaraGoverno MeloniTagli

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