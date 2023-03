Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità: più di cento scuole hanno già aderito alla mobilitazione del 21 maggio

Il prossimo 21 maggio 2023 si terrà la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità “Trasformiamo il futuro!“, a cui hanno già aderito oltre 100 scuole con migliaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze, insegnanti e dirigenti scolastici provenienti da ogni parte d’Italia. Insieme a loro ci saranno migliaia di cittadini e amministratori locali, giovani universitari e in servizio civile, educatori, famiglie e giornalisti che vogliono investire sui giovani e sulla loro formazione.

La mobilitazione si svolgerà a conclusione dell’anno scolastico per investire sulle giovani generazioni e sulla loro formazione costruendo competenze, fiducia e speranza in un mondo in rapido cambiamento. L’obiettivo è offrire ai nostri ragazzi/giovani la possibilità di fare un originale esercizio collettivo di educazione civica e di essere protagonisti di una significativa iniziativa di pace contro la paura, il fatalismo e la rassegnazione che si vanno diffondendo.

Le iscrizioni alla Marcia dovranno pervenire, tramite un apposito documento Google, entro il prossimo 26 marzo. I docenti e i dirigenti interessati potranno scegliere di effettuare l’intero percorso della Marcia (circa 24 chilometri), solo un tratto o attendere l’arrivo della Marcia e poi fare l’ultimo tratto del percorso.

Si tratta della 62esima edizione della marcia

Nel 2021 la Marcia PerugiAssisi ha compiuto 60 anni. Ecco cosa si legge sul sito della manifestazione: “Il mondo ha bisogno di giovani artigiani, costruttori di pace. Energie nuove, positive, creative, capaci di resistere alla violenza e alla guerra dilagante. Giovani immersi nella realtà ma capaci di sognare e desiderare una vita migliore. Giovani competenti, preparati a lavorare con un futuro in rapido cambiamento. Giovani generativi, impegnati ad affrontare le sfide contemporanee con passione e creatività. Giovani che si prendono cura della loro vita ma anche degli altri e del pianeta”.

“A loro, alla loro formazione e al loro protagonismo, è dedicata la prossima Marcia della pace PerugiAssisi che si svolgerà il 21 maggio 2023, al termine dell’anno scolastico. Insieme a loro vogliamo riaprire il futuro che oggi sembra chiuso e precluso a molti, minacciato da violenza, guerre infinite e montagne di disuguaglianze, da continue catastrofi ambientali e pandemie. Chi meglio dei giovani ci può aiutare a farlo?”.

La partenza è prevista per le ore 9.00 a Perugia, ai Giardini del Frontone, mentre l’arrivo è fissato per le ore 15.00 ad Assisi, a Rocca Maggiore.