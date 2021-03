Mario Draghi: la scuola sarà la prima attività a riaprire [RIVEDI LA DIRETTA]

“Per quanto mi riguarda la scuola sarà la prima a riaprire non appena le condizioni lo permetteranno”: è questa in sintesi la risposta che il presidente Draghi ha dato nel corso della conferenza stampa alla domanda di un giornalista.

Il presidente ci ha tenuto a precisare che si parla della riapertura delle scuole per infanzia, scuola primaria e primo anno di secondaria di primo grado.

