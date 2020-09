Mascherine: ecco come monitorare la consegna

Come abbiamo già raccontato, il Ministero dell’Istruzione permette alle scuole, ai genitori e a ogni altro utente di monitorare la consegna delle mascherine attraverso un link ufficiale dedicato, ad oggi aggiornato al 16 settembre. Tolta quest’ultima settimana di scuola, cioé, gli istituti italiani hanno ricevuto un totale di 135 milioni di mascherine chirurgiche, con circa 122 milioni alla scuola statale e oltre 13 milioni alla scuola paritaria; 114 milioni destinate agli adulti e 21 milioni ai bambini.

Una quantità tale che ci ricorda l’importanza del corretto smaltimento delle mascherine, prima di ritrovarci a fine epidemia con problemi di carattere ambientale anche più gravi che oggi il Covid ha surclassato, ma che torneranno a farci discutere. Ne abbiamo già parlato, ma ci fa piacere sensibilizzare ulteriormente al tema.

Come funziona la banca dati

In calce alla pagina firmata Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preziosa banca dati delle scuole italiane per denominazione, tipologia di istituto, regione e indirizzo delle scuole, con possibilità di filtrare la ricerca per individuare la scuola che interessa.