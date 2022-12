Mascherine, tamponi e smart working: le richieste del gruppo “Lavoratori fragili e inidonei”

Il gruppo dei “LAVORATORI FRAGILI & INIDONEI” (oncologici, trapiantati, immunodepressi, lavoratori con disabilità grave in possesso della legge 104 art. 3 comma 3, genitori con figli disabili gravi, caregivers) chiede che questo Governo:

– ripristini l’obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi frequentati dai più fragili ovvero: ospedali, RSSA, studi dei medici di medicina generale, studi medici specialistici, luoghi di cure e farmacie;

– obblighi i direttori sanitari di presidio a sottoporre ai tamponi per ricerca Sars-Cov-2 tutti i degenti ed il personale sanitario nonché addetto alle pulizie, in caso di contagi per Covid-19 in ambito di reparti ospedalieri, RSA, RSSA, Hospice, case di riposo, e strutture analoghe private convenzionate con il SSN.

-Chiediamo a gran voce il ripristino dell’art. 26 comma 2 decreto 18/2020 “Cura Italia”, ovvero la malattia equiparata a ricovero ospedaliero fuori comporto per i lavoratorifragili incompatibili con lavoro agile per mansione;

-chiediamo immediatamente il ripristino del diritto al lavoro agile per tutti i lavoratori fragili art. 26 comma 2-bis “Cura Italia”, ovvero disabili gravi in possesso di riconoscimento legge 104/92 art. 3 comma 3, lavoratori oncologici, in terapia salvavita, lavoratori immunodepressi;

-chiediamo urgentemente il ripristino dello smart working per i genitori con figli disabili gravi e/o BES a prescindere dell’età del figlio, chiediamo smart working per i caregivers (tutti).

Basta far finta che la pandemia da Covid sia cessata, basta con questo Governo “Boh-vax”, abbiamo bisogno di indicazioni che ci mettano seriamente al riparo da conseguenze temibili per noi in caso di infezione Covid. Se non siete in grado di gestire questa ondata di ritorno della pandemia, dimettetevi! Urge salvare più vite umane possibili. Invitiamo tutti i fragili a prestare attenzione in tutti gli ambiti e ci appelliamo alle persone che godono di buona salute: “aiutateci a vivere, usate le mascherine, almeno quelle chirurgiche, abbiate rispetto per le fragilità del prossimo”.



LAVORATORI FRAGILI & INIDONEI