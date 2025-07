Master L2 full online per acquisire 3 punti nelle GPS e abilitarti in classe A023

L’Università eCampus ha attivato il nuovo master di primo livello “L’insegnamento dell’italiano agli stranieri L2” che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, è titolo specializzante in italiano L2 in quanto inserito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra i titoli di specializzazione per l’italiano L2 con D.M. 130 del 06/07/2023 che ha integrato la tabella A del D.M. 92/2016.

Il Master è inoltre requisito per l’accesso alla classe di concorso A023 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera) per i docenti che ne abbiano titolo da tabelle MIUR, e attribuisce 3 punti nelle graduatorie scolastiche (GPS) e 1 punto per la mobilità (docenti di ruolo).

Alla classe di concorso A023 appartengono i docenti che insegnano la lingua italiana agli stranieri di qualsiasi etnia che risiedono in Italia per i quali l’italiano diventerà la seconda lingua principale, ecco perché si parla di L2.

Il Master per l’italiano L2, oltre ad essere, come si è detto, uno dei requisiti per l’accesso alla classe di concorso A023 (per i docenti che ne abbiano titolo), è anche spendibile in numerosi contesti al di fuori dell’ambito scolastico.

Conferisce infatti competenze utili all’interno di tutte le istituzioni, enti, associazioni e strutture nel pubblico e nel privato, e in diversi ambiti professionali che si occupano dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’insegnamento dell’Italiano agli stranieri.

Il Master è rivolto a numerosi profili, tra cui: facilitatori linguistici e mediatori culturali, insegnanti di Italiano a stranieri, esperti che operano nel sociale per l’integrazione e l’accoglienza.

eCampus è l’unica università a erogare il master L2full online (lezioni ed esami) con piattaforma informatica accessibile 24 ore su 24. È previsto il supporto di un tutor per chiarire o approfondire gli argomenti più complessi e per guidare lo studente nel percorso di studio. Gli esami sono online e a risposta multipla con tesina finale.

Il Master Italiano L2 in sintesi:

È titolo di specializzazione in italiano L2, di cui al D.M. 92/2016, aggiornato dal D.M. 130 del 6 luglio 2023 per la classe di concorso A023;

Conferisce 3 punti nelle Graduatorie GPS;

Consente l’insegnamento e la partecipazione ai concorsi per la classe di concorso A023, se congiunto ai titoli previsti per quella classe di concorso;

No test di ammissione

No numero chiuso

Iscrizioni ancora aperte

