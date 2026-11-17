Nuovo capitolo dello scontro a distanza tra Elly Schlein e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Interpellata dall’Ansa nel pomeriggio del 17 novembre, la segretaria del Pd ha respinto gli attacchi e riportato il dibattito sulla manovra, chiedendo il ritiro immediato dei provvedimenti che colpiscono la scuola pubblica.

“Una sola ossessione”

Schlein parte dalle parole del ministro, che nei giorni scorsi l’ha attaccata più volte, anche sull’occupazione di una scuola di Torino e sulla formazione scuola lavoro. “Da giorni ormai il ministro Valditara sembra avere una sola ossessione: attaccare me e il Partito Democratico”, afferma la leader dem. Poi chiude la porta alla polemica: “A noi le polemiche con lui non interessano, può continuare a farsele da solo”.

I tagli ancora “nero su bianco”

Il cuore della risposta è nel merito. Per Schlein bisogna ritirare “oggi stesso” i tagli previsti dalla legge di bilancio, che riguardano quasi 7mila posti tra docenti e personale ATA. La segretaria sottolinea che, “al netto degli annunci”, quei tagli “sono ancora scritti nero su bianco nella manovra”. Un riferimento alle rassicurazioni arrivate dal governo nei giorni scorsi, che secondo il Pd non hanno trovato riscontro nel testo.

Stipendi, edifici sicuri e la battaglia in Parlamento

Accanto al no ai tagli, Schlein rilancia le priorità del Pd: “Che gli insegnanti vengano pagati meglio” e che gli studenti “possano fare lezione in edifici sicuri”. Il Partito democratico, assicura, è “pronto a portare avanti fino in fondo questa battaglia, in Parlamento e nel Paese”. La chiusa è un messaggio politico più ampio: “Difendere la scuola pubblica significa difendere il futuro dell’Italia”. Intanto la manovra entra nella fase degli emendamenti, e la scuola resta uno dei fronti più caldi tra maggioranza e opposizioni.