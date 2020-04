Mattarella nomina 25 Alfieri della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 25 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.

Sono giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese. Accanto ai 25 Attestati d’onore sono state consegnate anche tre targhe per azioni collettive, sempre ispirate a valori di altruismo e al senso di responsabilità verso il bene comune.





Ed ecco i 25 nuovi alfieri della Repubblica:





Yuliya Amosava, 17 anni, residente a Roma –

Alice Andreanelli, 18 anni, residente a Venezia

Virginia Barchiesi, 17 anni, residente ad Ancona

Pietro Bartoloni, 14 anni, residente a Roma

Mavì Borrelli, 9 anni, residente a Crevalcore (BO)

Lorenzo Caprotti, 15 anni, residente a Vimercate (MB)

Diego Costi, 15 anni, residente a Genova

Loris Esposito, 14 anni, residente a Leno (BS)

David Fabbri, 16 anni, residente a Scarperia (FI)

Sofia Ferrarese, 16 anni, residente a Veneo Brugine (PD)

Mirco Frattura, 15 anni, residente a L’Aquila

Sebastiano Maria Indorato, 16 anni residente a Sommatino (CL)

Maria Gabriella Lucarini, 11 anni, residente a Camerino (MC)

Tommaso Miglietta, 11 anni, residente a Lizzanello (LE)

Carlo Mischiatti, 16 anni, residente a Grugliasco (TO)

Manuela Moscarelli, 16 anni, residente a Potenza



Francesca Nardangeli, 18 anni, residente a Castelli (TE)

Great Nnachi, 15 anni, residente a Torino

Maria Lucrezia Rallo, 17 anni, residente a Marineo (PA)

Nicola Salis, 18 anni, residente a Macomer (NU)

Elena Salvatore, 9 anni, residente a Nola (NA)

Matteo Scalinci, 14 anni, residente San Pancrazio Salentino (BR)



Cosmas Joel Wallbrecher, 19 anni, residente a Roma

Maria Zagaria, 15 anni, residente a Casal di Principe (CE)

Pietro Zuccotti, 18 anni, residente a Peschiera del Garda (VR)

Le targhe alle scuole

Classe III A dell’Istituto tecnico industriale Ettore Maiorana di Roccella Ionica (RC) – Un gruppo di 11 ragazzi si è reso protagonista di una particolare esperienza di solidarietà e inclusione.

Classe IV C della Scuola primaria “Gherardini” di Milano – Un gruppo di bambini ha intrapreso, in collaborazione con l’ANPI,un percorso di riflessione sulla cittadinanza e di approfondimento sulla Costituzione italiana.

Gli “Under 16” dell’Associazione Futuro Aretino di Arezzo – I giovanissimi dell’associazione Futuro Aretino, gli ‘Under 16’, sono stati promotori di diverse iniziative per contrastare la cultura dello sballo.