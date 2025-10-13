Matteo Bocelli e le 13 note di fila a scuola: “La prof era buona, me ne approfittavo. Punizione? Senza pc per un mese”

Il cantante Matteo Bocelli, figlio 28enne del celeberrimo Andrea, ha rilasciato una intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato dei suoi anni a scuola. A quanto pare, in un anno scolastico, avrebbe preso ben tredici note una dopo l’altra.

Matteo Bocelli e il bullismo

“La prof di storia e geografia era buona, me ne approfittavo. Ero birbante, vivace, disturbavo. Un amico dei miei mi disse: ‘Te resisti più sott’acqua che sui libri'”, ha raccontato. Ed ecco come è stato punito: “Un mese in cameretta senza pc né videogiochi. Potevo solo leggere. Non mi passava mai. Però ho imparato la lezione. Babbo è sempre stato il più severo, specie sulla scuola, alla fine ha fatto bene”.

Bocelli è stato anche vittima di bullismo: “Ci chiamavano privilegiati, viziati. Facevano commenti sulla cecità del babbo. Quando sei bambino certe cose ti toccano, ci resti male”.