A Sky Tg24, interviene la preside Amanda Ferrario, componente del Comitato di esperti nominato dal Ministero dell’Istruzione. Si parla di riapertura delle scuole e di maturità 2020 visto che tra pochi giorni (due per l’esattezza) inizierà l’esame orale.

Maturità 2020, Ferrario: “Andiamo a fare la spesa, pensiamo alle vacanze, perché non fare gli esami in presenza?”

Per Ferrario tutto è ormai pronto, le misure di distanziamento sociale saranno rispettate, non ci sono dubbi sul fatto che verranno fatti in presenza, d’altronde, afferma la preside, “andiamo a fare la spesa, andiamo dal parrucchiere, pensiamo di andare a fare le vacanze, perché non pensare agli esami di maturità in presenza?”.

E sui presidenti di commissione afferma: “Se ci dovessero essere defezioni domattina all’insediamento delle commissioni saranno rimpiazzati da altri membri interni della stessa scuola, possibilmente della stessa scuola. Se non si dovesse essere nessuno sarà sostituito con un membro esterno alla scuola. A mio modo di vedere, però, domattina, non ci sarà nessun problema e le defezioni saranno rare solo per chi non sta davvero bene”.