Maturità 2021, Curriculum delle studente. Finalmente pronta la piattaforma

La piattaforma ministeriale dedicata al Curriculum dello studente è finalmente operativa e raggiungibile al link curriculumstudente.istruzione.it. Il curriculum può essere compilato in formato digitale a partire da oggi 6 aprile, dopo i primi impedimenti già segnalati dalla Tecnica della Scuola.

Dalle certificazioni linguistiche, alle attività extrascolastiche, dalle iniziative culturali, musicali, sportive, artistiche, a quelle di volontariato: sono tutte informazioni che, da quest’anno, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel Curriculum dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo.

Gli approfondimenti sul Curriculum dello studente e le sue regole a questo link.

Una novità che riguarda quasi mezzo milione di studenti, oltre 7 mila scuole sedi di esame, circa 26 mila classi.

Il video di presentazione del MI

La piattaforma del MI

Per accedere alla piattaforma basta cliccare sul pulsante Accedi nel menù di navigazione del sito e inserire le proprie credenziali.

All’interno della piattaforma operano:

le scuole , che visualizzano, eventualmente integrano e confermano le informazioni già presenti all’interno del sistema informativo;

gli studenti, che inseriscono la descrizione delle attività extrascolastiche e tutte le informazioni che ritengono necessarie per completare il proprio profilo.

Le commissioni d’esame tengono conto del Curriculum dello studente nello svolgimento del colloquio.

Non solo i ragazzi, quindi, ma le stesse scuole possono intervenire ad aggiornare il curriculum dei propri alunni, arricchendolo, integrandolo con i progetti svolti nel corso dell’anno scolastico, con attività realizzate in ambito extrascolastico o con eventuali certificazioni ottennute dall’alunno. Dopo l’esame di Stato il Curriculum viene arricchito con l’esito conseguito e collegato al diploma tramite il riferimento al suo numero. In altre parole, al termine dell’esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e studenti all’interno della piattaforma.

La normativa di riferimento

Legge 107/2015, art. 1, commi 28 e 30

Introduzione del Curriculum dello studente come strumento che raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. Sottolineatura del ruolo del Curriculum nell’ambito dell’esame di Stato. Leggi l’estratto

D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2

Individuazione dei principali contenuti del Curriculum dello studente, da allegare al diploma finale dell’esame di Stato del II ciclo. Leggi l’estratto

Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88

Adozione del modello del Curriculum dello studente. Scarica i documenti

Nota prot. n. 7116 del 2 aprile 2021

Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente Apri il documento

