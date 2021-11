Maturità 2022, gli studenti chiedono unico colloquio interdisciplinare

Onorevole Ministro,

a scriverLe è un gruppo di studenti frequentanti la classe quinta di un

Liceo che quest’anno dovranno sostenere l’esame di maturità.

Nei molteplici incontri avuti da Lei con gli studenti di tutte le

scuole del Paese, è emersa chiara la consapevolezza delle difficoltà

incontrate dagli alunni nel corso della pandemia, poiché sono stati

costretti a frequentare le lezioni solamente a distanza con grave

nocumento per il loro corretto e normale apprendimento.

E’ superfluo aggiungere che è mancato, in un momento particolare della

nostra crescita, il confronto diretto con gli insegnanti, la

partecipazione attiva alle lezioni, la socializzazione e la dialettica

quotidiana interpersonale con gli insegnanti e tra noi stessi.

Di questi disagi Ella ne ha già parlato in molteplici occasioni ed ha

condiviso le nostre ansie, che quest’anno in particolare si

ingigantiscono al solo pensiero di ritornare a svolgere l’esame finale

del nostro corso di studi con le prove scritte ed orali.

Non vorremo certamente noi avere la pretesa di fornirLe suggerimenti in

merito alle modalità di svolgimento delle suddette prove finali, ma

saremmo più sereni al pensiero di soprassedere allo svolgimento delle

prove scritte e di sostenere invece un unico colloquio

interdisciplinare, come già avvenuto nei due anni precedenti.

Con grande stima e fiducia La ringraziamo per la Sua benevola

attenzione augurandoLe buon Lavoro e tante soddisfazioni per il bene

della nostra Italia.

Con stima ed osservanza

Gli studenti