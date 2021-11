Maturità 2022, per i candidati esterni la domanda si fa on-line [NOTA]

Maturità 2022, per i candidati esterni la domanda si fa on-line

Come già anticipato con nota del 12 novembre, le domande di partecipazione agli Esami di Stato per i candidati esterni si presentano per la prima volta on-line. LEGGI LA NOTIZIA

Con nota 3515 del 15 novembre il MI è entrato nel dettaglio della procedura telematica, spiegando che in questo modo sarà possibile:

la compilazione e l’inoltro della domanda di partecipazione all’esame

integrare i pagamenti della tassa erariale con il sistema Pago In Rete

rendere disponibili alle istituzioni scolastiche, già dal momento dell’assegnazione da parte degli USR, i dati dei candidati per la gestione delle attività relative alle varie fasi dell’Esame di Stato.

Per accedere alla procedura sono necessarie le credenziali SPID, CIE, eIDAS.

Compilando la domanda è anche possibile allegare la documentazione richiesta e la ricevuta di pagamento della tassa prevista per sostenere l’esame.

Si può indicare un massimo di tre diverse scuole dove sostenere l’esame.

Le domande inoltrate vengono visualizzate sul portale SIDI dall’Ufficio scolastico regionale destinatario della domanda, il quale assegna i candidati alla scuola sede d’esame verificando l’omogeneità nella distribuzione territoriale. La scuola sede d’esame visualizzerà sul portale Sidi i candidati esterni assegnati dall’USR così da poterli gestire nelle varie fasi degli Esami di Stato.

Il candidato esterno ha sempre la possibilità di visualizzare lo stato della propria domanda: in lavorazione, inoltrata, restituita, rifiutata, approvata.

Per qualsiasi supporto tecnico, i candidati esterni possono utilizzare la mail [email protected]