Maturità 2023, il toto-tracce degli studenti: D’Annunzio favorito su Verga. Guerra in Ucraina e caduta del fascismo argomenti caldi

Maturità 2023, il toto-tracce degli studenti: D’Annunzio favorito su Verga. Guerra in...

Manca solo un mese alla prima prova d’esame di Maturità e come di consueto il portale Skuola.net ha raccolto i pronostici di 1500 studenti di quinto superiore sulle possibili tracce dello scritto d’italiano.

Il favorito, secondo i ragazzi (46%), è Gabriele D’Annunzio e sarebbe la prima volta nel nuovo millennio. Il vate è seguito da Giovanni Verga (24%) e Alessandro Manzoni (15%). Per lo scrittore siciliano si tratterebbe di un ritorno dopo solo un anno (insieme a Pascoli). Perde consensi Pirandello, sale Italo Svevo, in considerazione del fatto che ricorre il centenario dalla pubblicazione de “La coscienza di Zeno”. Tra gli autori del Novecento il drammaturgo siciliano è al secondo posto (27%) mentre Calvino, al centenario dalla nascita, si stabilizza al terzo posto (15%).

Per quanto riguarda la poesia, ecco un quartetto distanziato di pochi punti: il 20% punta su Ungaretti, il 15% alla pari per Pascoli e Montale, il 14% per Leopardi.

Ma l’autore sottovalutato è dietro l’angolo, per il 33% è altamente probabile, più della prima volta di un autore donna (26%).

Sulle altre tracce d’esame attualità e storia sono gli spunti più caldi. Gli 80 anni della caduta del fascismo trova un 29% di consensi, i 75 anni della Costituzione Italiana (21%) seguiti dai 60 anni del discorso di Martin Luther King e gli 80 anni dalla Campagna di Russia della II Guerra Mondiale (9%).

Ci sono anche gli anniversari legati ai personaggi storici come i 70 anni dalla morte di Stalin, i 50 anni da quella di Pablo Picasso o i 100 anni dalla nascita di Don Milani.

Infine l’attualità. La guerra in Ucraina trova il consenso del 24% dei ragazzi, poi Intelligenza Artificiale e Chat Gpt, infine il regno di Re Carlo III in Gran Bretagna.