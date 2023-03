Maturità 2023, scuola non permette ad una studentessa con la sindrome di Down di fare l’esame: costretta a ritirarsi

Maturità 2023, scuola non permette ad una studentessa con la sindrome di...

Proprio oggi, 21 marzo, giornata mondiale della Sindrome di Down, si ha notizia a proposito di una ragazza di 19 anni, di nome Nina Rosa Sorrentino, che sarebbe stata esclusa dall’esame di maturità del prossimo giugno da un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, il Sabin. Lo riportano Ansa e La Stampa.

Facciamo ordine. Il liceo non avrebbe assecondato la richiesta della famiglia della ragazza, avanzata all’inizio del triennio, di cambiare il Pei, (piano educativo individualizzato) della figlia, passando dal programma differenziato per gli alunni certificati (che alla fine del quinquennio fa ottenere solo un attestato di competenze) a quello personalizzato per obiettivi minimi o equipollenti, che prevede l’ammissione al vero e proprio esame di Maturità. Era favorevole invece il parere della neuropsichiatra infantile del gruppo di lavoro.

Da qui la decisione di ritirarsi da scuola tre mesi prima dalla maturità, l’unica soluzione che la famiglia ha trovato per non far perdere alla figlia la possibilità di riprovarci l’anno prossimo a essere ammessa all’esame di Stato.

Frassinetti: “Episodio grave”

La notizia sta facendo discutere. A commentarla è stata anche Paola Frassinetti, Sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, che ha detto: “Sulla studentessa con la sindrome di Down alla quale è stata negata la possibilità di sostenere l’esame di maturità, e pertanto costretta a ritirarsi dal Liceo a cui era iscritta, non è certo l’esempio della scuola dell’inclusione alla quale ci ispiriamo. Portare una studentessa con disabilità a cambiare scuola è un episodio grave. La scuola deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per permettere ai ragazzi diversamente abili di poter realizzare il proprio percorso scolastico, nonché di poter crescere e formarsi, affrontando le prove che la vita ci pone davanti” queste le sue parole.