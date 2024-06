Maturità 2024, lo studente Gaetano che ha fatto l’esame da solo ad Ustica: “non lascerò mai l’isola, lavorerò nel turismo”

Sono tante le storie di studenti arrivati alla maturità 2024 in condizioni e situazione anomale. Una, però, merita di essere raccontata. È quella di Gaetano Caminita, 19 anni il prossimo 22 giugno, che ha iniziato gli esami di scuola secondaria superiore, con la prova di italiano, del resto così come aveva svolto la metà delle ore di lezione durante l’anno scolastico: da solo. Perché nelle isole o nelle zone montane i limiti minimi di composizione delle classi decadono. E anche i numeri minimi per la composizione delle scuole decadono: l’Istituto omnicomprensivo di secondo grado dell’isola di Ustica, a quasi 70 chilometri a nord-ovest di Palermo, quest’anno erano iscritti 110 alunni dai 3 ai 18 anni. Poi, alla quinta superiore, però, dell’istituto tecnico economico Saveria Profeta” c’era solo lui.

Il giovane ha spiegato che non ha alcuna intenzione di abbandonare l’isola: “il rapporto con questa terra e con il mare per me è molto forte e indissolubile“, ha raccontato alla cronista dell’Ansa.

Era emozionato ma fiducioso. Indossava una camicia azzurra con le maniche corte e zaino sulle spalle, ha detto di avere “scelto la traccia su profili, selfie e blog: l’ho sentita più vicina al mio vissuto, ho potuto raccontare la mia esperienza dalla mia infanzia a oggi. Ma anche le altre tracce mi sono sembrate interessanti”.

Il ragazzo giovedì 20 giugno affronterà la prova di Economia, anche questa ovviamente in solitudine. In realtà per sostenerlo alla prova di italiano erano presenti il direttore dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, il dirigente dell’ambito territoriale di Palermo Luca Gatani e il dirigente scolastico Giusto Catania.

“La scuola c’è nei territori più complessi di una regione come anche nei più remoti – dice Pierro -. Questo perché tutti e a qualsiasi età devono poter accedere all’istruzione. Un’istruzione di qualità in grado di preparare i giovani e di fornire loro gli strumenti necessari ad affrontare al meglio il mondo del lavoro”.

“Sono contento di aver visto il ragazzo tranquillo e sereno così come ha affrontato tutti i cinque anni di studio – aggiunge Catania -. Sicuramente metterà a frutto in futuro le competenze acquisite”.

Gaetano Caminita ha fatto anche l’attore: è stato uno degli studenti protagonisti del film “Infinitamente piccolo” del regista Pasquale Scimeca. Un racconto per immagini sulla solitudine, sul limite, che nel caso di Ustica è anche il confine naturale per i giovani nei lunghi mesi invernali. Ma per il suo futuro Gaetano non ha dubbi: “resterò nella mia isola, lavorando nel settore turistico come i miei genitori”.

Il ragazzo, ricorda ancora l’Ansa, è uno dei 46.291 giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.952) e di scuole paritarie (4.340) che stanno affrontando la maturità per l’anno scolastico 2023/24, in Sicilia. Delle 32 ore settimanali previste all’istituto ne ha frequentate la metà come unico studente di una classe, l’altra metà insieme ad altri otto tra studentesse e studenti di quarto anno.

L’Istituto omnicomprensivo di secondo grado situato ad Ustica è stato frequentato nell’anno scolastico 2023-2024 complessivamente da 110 alunni dai 3 ai 18 anni. Tre i plessi: nella sede centrale che accoglie la scuola media e le superiori con due indirizzi di studio (liceo Scientifico e Tecnico economico); i corsi di scuola primaria sono ospitati nel plesso intitolato ad ‘Antonino Favaloro’.

Il plesso della scuola dell’infanzia sarà dedicato il 29 giugno ad ‘Antonio Gramsci’ che nel 1926 fondò la prima scuola di Ustica durante i 44 giorni di confino politico sull’isola.