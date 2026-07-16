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16.07.2026

Maturità 2026, a 82 anni il diploma che aspettava da sessant’anni: “Mai troppo tardi per studiare”

Redazione
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Un sogno che non è mai stato dimeticato
Un percorso interrotto e ripreso

C’è un sogno che Giuseppe ha custodito per oltre sessant’anni, prima di riuscire finalmente a realizzarlo: prendere il diploma. A 82 anni, l’uomo ha portato a termine il corso serale di un Itis di Livorno, tornando sui banchi dopo aver lasciato la scuola appena diciottenne. Un traguardo che lo rende una delle persone più anziane ad aver mai completato questo percorso, come racconta Il Tirreno.

Un sogno che non è mai stato dimeticato

Originario della Sicilia, il neo maturato aveva abbandonato gli studi da ragazzo per iniziare a lavorare, prima nelle ferrovie e poi alle Poste, dove è rimasto per oltre trent’anni. È solo con la pensione che ha deciso di riprendere in mano la passione per l’elettrotecnica coltivata da giovane, “Ho ripreso per piacere personale a studiare”, racconta. “Sono andato a scuola la sera con persone molto più giovani di me”, aggiunge, ricordando con affetto il rapporto costruito con i compagni: “L’inserimento con gli altri ragazzi è stato magnifico”.

Un percorso interrotto e ripreso

Il cammino verso il diploma non è stato tutto in discesa: lo scorso anno l’uomo ha dovuto fermarsi per stare accanto alla moglie malata, prima di riprendere gli studi e concludere il triennio. Nella preparazione, portata avanti da solo tra le mura di casa, è stata fondamentale la guida di un’insegnante di lettere.

A commentare anche il dirigente scolastico dell’Itis che lo ha definito “un esempio concreto che dimostra che, quando c’è la volontà, non c’è un’età per raggiungere un traguardo”.

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