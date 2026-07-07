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Prima Ora | notizie del 7 luglio

Studenti e genitori
07.07.2026

Una mamma scrive alla scuola dopo la maturità della figlia: “Vi ho affidato una ragazza, mi restituite una donna”

Redazione
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Indice
Il grazie della famiglia
La risposta della scuola

Il dialogo tra una famiglia e una scuola può raccontare il valore dell’alleanza educativa meglio di molti dati. È quanto emerge da due lettere aperte, pubblicate a pochi giorni di distanza su Varese News, nelle quali una madre ringrazia un istituto superiore per il percorso compiuto dalla figlia e la scuola risponde, sottolineando l’importanza della collaborazione con le famiglie.

Il grazie della famiglia

La prima lettera è quella di una madre che, al termine dei cinque anni di scuola superiore della figlia, ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine nei confronti dell’istituto. La donna descrive la scuola come una comunità capace di accompagnare ogni studente valorizzandone qualità e fragilità, grazie al lavoro congiunto della direzione, dei docenti e di tutto il personale.

Nel testo vengono evidenziati anche gli ambienti scolastici, descritti come curati e dotati di laboratori aggiornati e la disponibilità del personale amministrativo e ausiliario. E conclude: “Cinque anni fa vi ho affidato una ragazza adolescente; oggi mi restituite una donna matura, consapevole e pronta per il futuro”.

La risposta della scuola

Alla lettera ha fatto seguito la risposta della direzione e del corpo docente, che hanno accolto il messaggio come un riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente. Nella lettera si sottolinea come ogni famiglia, scegliendo una scuola, affidi non solo uno studente, ma anche una parte del proprio futuro.

“La nostra missione – si legge – non è soltanto trasmettere conoscenze, ma accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita personale”. La scuola richiama inoltre il valore della collaborazione educativa tra istituzione scolastica e famiglia, considerata un elemento determinante per lo sviluppo degli studenti.

Nella parte conclusiva della risposta, l’istituto attribuisce il risultato raggiunto anche all’impegno della studentessa e alla sinergia costruita con la famiglia nel corso degli anni. “Sapere che la vostra ragazza è ora una donna pronta per il futuro è il regalo più bello che poteste farci”, scrive la scuola, augurando alla giovane di proseguire il proprio percorso con determinazione.

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