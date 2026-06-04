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04.06.2026
Aggiornato alle 10:08

Maturità 2026, dal 4 giugno al via gli adempimenti per le segreterie per la comunicazione dei dati

Lara La Gatta
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Indice
Cosa fare dal 4 giugno 2026
Cosa fare dall'11 giugno 2026
Cosa fare dal 16 giugno 2026
Cosa fare dal 1° luglio 2026
Adempimenti finali

Da oggi, 4 giugno, le segreterie scolastiche potranno procedere ad una serie di operazioni propedeutiche allo svolgimento dei prossimi esami di Maturità.

Tutte le procedure sono illustrate nella nota 57478 del 29 maggio 2026, con le relative scadenze.

Cosa fare dal 4 giugno 2026

Prende il via la prima fase di presentazione dei candidati.

Le segreterie scolastiche, accedendo sul SIDI, nell’area “Alunni – Gestione alunni – “Esiti Esami di
maturità” eseguono le seguenti operazioni:

  • abbinamento Candidati-Commissioni
  • inserimento dati di presentazione
  • importazione degli “altri candidati” (candidati esterni, abbreviazione per merito, etc.)
  • consolidamento pre-esame del Curriculum della studentessa e dello studente.

Cosa fare dall’11 giugno 2026

Sempre nell’ambito della prima fase, dall’11 giugno 2026 sarà possibile scegliere l’applicativo software di supporto ai lavori della
Commissione.

Cosa fare dal 16 giugno 2026

Da questa data parte la seconda fase di competenza delle commissioni.

A partire dal 16 giugno 2026 sarà disponibile l’applicativo “Commissione Web” (CW) che consente la gestione di tutte le attività connesse agli esami di maturità, dall’insediamento agli adempimenti finali.

Se la Commissione ha deciso di utilizzare un applicativo diverso da “Commissione Web” per la gestione dell’esame, è necessario effettuare l’esportazione dal SIDI dei dati di presentazione candidati per la loro importazione nell’applicativo prescelto.

Cosa fare dal 1° luglio 2026

La terza fase riguarda la comunicazione degli esiti degli esami e ha inizio il 1° luglio.

Adempimenti finali

La quarta fase è quella degli adempimenti finali: a conclusione dell’esame di maturità, quando è disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le segreterie scolastiche devono consolidare sul portale SIDI il Curriculum della studentessa e
dello studente che risulta integrato con gli esiti dell’esame. Solo dopo aver effettuato il consolidamento post-esame il Curriculum, integrato con l’esito dell’esame di maturità e con la Parte IV “Prove nazionali”, viene messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva, all’interno del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica.

La studentessa e lo studente diplomati possono, a propria discrezione, acquisire il proprio Curriculum nella versione integrale o possono acquisire, in maniera separata, la parte IV riportante la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale.

Le scuole rilasciano anche il Supplemento Europass al certificato, collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo. I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI “Gestione alunni – Esiti Esami di maturità – Adempimenti finali”. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell’istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma. Come il Curriculum della studentessa e dello studente anche il Supplemento Europass al certificato è reso direttamente disponibile ai diplomati all’interno della piattaforma “Unica”.

LA NOTA

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