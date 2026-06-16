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Attualità
16.06.2026

Maturità 2026, l’appello social del ministro Valditara: “Affrontate l’esame senza paura, tirate fuori i vostri talenti”

Lara La Gatta
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Alla vigilia dell’Esame di Maturità, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha scelto il linguaggio diretto dei social per rivolgersi agli studenti. In un reel pubblicato su Facebook, il ministro ha lanciato un messaggio di incoraggiamento, invitando i maturandi ad affrontare la prova con fiducia e consapevolezza.

Forza ragazzi, affrontate l’esame di Maturità senza paura. Pensate ad un esame che vi valorizza, che vuole esaltare la vostra crescita personale. Tirate fuori i vostri talenti, ognuno di voi ne ha di meravigliosi. Dimostrate di poter prendere dalle discipline quello che ha contribuito a far crescere la vostra persona. Non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso e anche sui propri errori. Valete molto, evidenziate il vostro valore”, ha dichiarato nel video.

Parole che puntano a ribaltare la percezione tradizionale della Maturità come momento di forte pressione, volendole restituire invece il ruolo di tappa formativa e occasione di crescita. Il riferimento alla valorizzazione dei talenti individuali e alla capacità di riflettere sugli errori sembra voler evidenziare una visione dell’istruzione meno legata alla performance e più orientata allo sviluppo personale.

Il messaggio arriva in un momento cruciale per migliaia di studenti italiani, chiamati a confrontarsi con prove scritte e colloqui orali.

Nel suo intervento, Valditara insiste su un concetto chiave: non la perfezione, ma la capacità di ragionare, di elaborare ciò che si è appreso e di trasformarlo in consapevolezza. Un invito che, al di là dell’esame, si configura come un messaggio più ampio sul valore dell’educazione e sulla costruzione dell’identità personale.

Giuseppe Valditaramaturità 2026

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