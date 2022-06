Maturità: niente mascherine, il sottosegretario Costa annuncia che presto ci sarà un decreto legge

Fino a 24 ore fa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa era possibilista ma adesso la sua posizione è chiara: niente mascherine agli esami di Stato.

Negli ultimi giorni, in particolare dopo che il TAR Lazione aveva respinto il ricorso del Codacons, Andrea Costa aveva chiarito che per risolvere il problema è indispensabile un decreto legge che modifichi le disposizioni del precedente decreto 24 del 24 marzo 2022 che prevede l’obbligo fino alla fine dell’anno scolastico e cioè fino al 31 agosto prossimo.

In una intervista rilasciata al Corriere il sottosegretario critica la posizione del ministro Bianchi che sostiene agli esami orali potrà essere il presidente della commissione ad autorizzare gli studenti ad abbassare la mascherina.

Secondo Costa il problema non può essere delegato ai presidenti delle singole commissioni ma deve essere affrontato e risolto con un intervento della politica.

Il sottosegretario si spinge anche oltre e sostiene che già nel prossimo Consiglio dei Ministri potrebbe essere approvato un decreto che stabilisca la cessazione della norma sull’obbligo delle mascherine a scuola a partire dal 16 giugno, come peraltro accade per tutti gli altri settori.