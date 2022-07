Maturità, record di 100 nel liceo di Sassari dove studiarono Segni, Cossiga e Togliatti: ma per l’Invalsi gli studenti sardi sono i meno preparati

Si confermano super preparati gli studenti neo diplomati del liceo Azuni di Sassari: nella scuola dove hanno studiato due Capi di Stato, Antonio Segni e Francesco Cossiga, e due segretari del Pci, Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer, quest’anno su 143 maturati complessivi distribuiti in otto classi quinte, ben 35 hanno ottenuto il massimo con 100/100. Con dieci di loro che hanno anche avuto il riconoscimento della lode.

Nel liceo Azuni il voto medio sopra 80 su 100

Anche chi non ha conseguito il massimo dei voti, comunque, ha in alto numero fatto registrare delle valutazioni decisamente sopra la media nazionale: il voto medio nel liceo Azuni risulta infatti superiore agli ottanta centesimi.

Il record di votazioni più che positive quest’anno è della classe 5/a D dell’indirizzo logico-filosofico del liceo classico, con nove studenti su ventuno (quasi la metà) che hanno chiuso il loro percorso liceale col 100, cinque dei quali con la lode.

La soddisfazione del preside: alto livello formativo

“Nell’anno dell’esame in forma completa con il ritorno delle prove scritte – ha detto il dirigente scolastico, Antonio Deroma – si tratta di risultati che confermano ed esaltano l’alto livello formativo del nostro istituto ed evidenziano l’impegno e gli sforzi profusi sia dagli studenti che dagli insegnanti per superare i disagi creati dai lunghi periodi precedenti di didattica a distanza”.

In attesa di capire se le super-votazioni del liceo Azuni di Sassari sono state registrate anche in altri istituti sardi, non possiamo esimerci dal ricordare che i risultati delle prove Invalsi 2022 vedono gli studenti sardi tra quelli meno preparati in Italia. S

oprattutto alle superiori, dove se a livello nazionale circa la metà degli studenti italiani non raggiunge la sufficienza, in Sardegna la percentuale privi di competenze minime in italiano sfiora il 70%: la peggiore in Italia.

Alle superiori 7 studenti sardi su 10 al di sotto della soglia attesa

Anche nell’ultimo anno delle superiori, quindi a ridosso degli esami di maturità, sulla base delle prove svolte alcuni mesi fa, i ricercatori Invalsi hanno confermato la tendenza:

“in Italiano – fa sapere l’Istituto nazionale di valutazione – l 52% degli studenti (invariato rispetto al 2021) raggiunge almeno il livello base (dal livello 3 in su). In sei regioni del Mezzogiorno l’esito medio si ferma al livello 2, quindi al di sotto della soglia attesa dalle Indicazioni nazionali/Linee guida (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

in Matematica il 50% degli studenti (invariato rispetto al 2021) raggiunge almeno il livello base (dal livello 3 in su). In sette regioni del Centro-Sud l’esito medio si ferma al livello 2, quindi al di sotto della soglia attesa dopo tredici anni di scuola (Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

in Inglese il 52% degli studenti raggiunge il B2 nella prova di reading (+2 punti percentuali rispetto al 2021) e il 38% in quella di listening (+1 punto percentuale rispetto al 2021). Solo nelle regioni del Settentrione (escluso Piemonte e Liguria) l’esito medio nella prova di listening è in linea con l’atteso B2.

In generale, concludono dall’Invalsi, si allargano ulteriormente i divari territoriali osservati al termine del secondo ciclo d’istruzione. Gli allievi che non raggiungono il livello base in Italiano superano la soglia del 60% in Campania, Calabria e Sicilia. In Matematica gli allievi sotto il livello 3 arrivano al 70% in quattro regioni (Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna). Sempre nelle stesse regioni non raggiungono il B2 il 60% degli studenti nella prova di reading e l’80% in quella di listening.

Stando così le cose, dando per scontata l’attendibilità delle prove Invalsi, i risultati raggiunti dai maturandi del liceo Azuni assumo ancora più rilevanza.