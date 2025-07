Maturità, un neo diplomato con 62/100: “Ingiustizia, non ho mai avuto debiti, mai preso quattro in un tema. Assurdo”

Continuano ad esserci polemiche attorno alla maturità 2025: uno studente, neodiplomato, si è sfogato inviando una lettera a Skuola.net in cui ha espresso la sua amarezza per un voto finale che, a suo dire, non si meritava. Ecco le sue parole.

“Finita la maturità la mia delusione è tanta, ma ho anche una profonda amarezza per quello che considero un’ingiustizia subita. Nonostante il mio impegno continuo e costante in tutti questi 5 anni di studio, senza aver mai avuto debiti scolastici, anzi avendo avuto delle medie più che discrete, sono stato penalizzato da un 62/100 come valutazione finale che non rispecchia le mie capacità e le mie aspettative, in confronto ad alcuni compagni/e che NEMMENO avrebbero dovuto essere ammessi all’esame visto che non avevano i requisiti OBBLIGATORI necessari (vedi % di assenza, insufficienze gravi specialmente nelle materie d’esame, ecc..) e che hanno avuto delle valutazioni finali molto più alte della mia”, ha esordito.

“Bisognerebbe cambiare il sistema”

“Bisognerebbe cambiare il sistema scolastico di valutazione finale perché non è giusto basarsi solo su due prove scritte, perché tutto può succedere anche che vadano male (non ho mai preso un 4 in un tema di italiano nella mia vita scolastica!) e su quella orale (mi sembrava di aver affrontato una buona prova facendo tutti i collegamenti interdisciplinari con sicurezza e tranquillità). Evidentemente per voi non è stato così. Bisognerebbe tener conto di tutto il percorso scolastico dello studente, valorizzando le sue capacità e non ‘premiare’ i fannulloni assenteisti strategici regalando sufficienze nelle ultime settimane di scuola. So che il voto è solo un numero, ma è assurdo veramente che da questa valutazione finale dipenderà anche il mio futuro perché non potrò accedere in alcuni posti di lavoro. Penso proprio di NON meritarmelo!!! Il voto che mi avete dato NON mi rappresenta e NON sarà sicuramente un misero pezzo di carta a determinare quello che valgo”, ha concluso.

Orale maturità, altra alunna fa scena muta: “Il focus dei docenti sono i voti”

Anche la studentessa che ha deciso di fare scena muta all’orale della maturità, così come il 19enne di qualche giorno fa, ha fatto un discorso alla sua Commissione chiedendo un cambio di scenario. “I docenti mi hanno ascoltata con interesse. Mi hanno detto che essendo dentro al sistema sanno che ci sono delle cose che non vanno bene ma che cambiarle è difficile. Per la prima volta credo di aver sentito il loro aspetto umano più profondo. Vedendo quanti ragazzi hanno fatto quello che ho fatto io in queste ore penso di sì. Ci siamo fatti un’idea delle criticità che ci sono nel mondo in cui viviamo. Proveremo a cambiarle. Come? Non lo so ancora. In Nord Europa a scuola si abbatte la competitività con nuovi sistemi di insegnamento. Potrebbe essere la strada giusta”, questo uno stralcio del suo messaggio.