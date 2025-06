Maturità, Valditara: “Non può ridursi alla valutazione della conoscenza dei logaritmi, va valutato il percorso di maturazione”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato oggi, 12 giugno, alla giornata conclusiva dell’VIII congresso Cisl Scuola che si è svolto a Trieste. In particolare il ministro ha discusso in merito alla riforma della maturità che vuole attuare.

Le finalità della scuola secondo Valditara

Ecco le sue parole: “C’è un termine che non piace ad alcuni: ‘persona’. Talvolta c’è chi ne rimane indifferente e chi è infastidito da questo termine, preferendo altri concetti, contrapponendo il termine ‘società’. ‘Persona’ è un grande valore costituzionale. Per questo abbiamo deciso di mettere al centro delle Nuove Indicazioni Nazionali la persona”.

“Ringrazio la Cisl perché non ha scelto la strada demagogica della polemica, fornendo suggerimenti che sono stati integralmente accolti. Se la scuola costituzionale mette al centro la persona, le due finalità della scuola sono la libertà e il lavoro. Dobbiamo aiutare il giovane a conseguire quella indipendenza, quell’autentica libertà che lo renda capace di trovare da sé la soluzione ai suoi problemi. La scuola deve renderlo responsabile e autonomo, aiutandolo ad avere quei presupposti idonei per inserirsi in un percorso lavorativo”.

“Se la persona è al centro abbiamo voluto dare importanza alla personalizzazione della didattica con i docenti tutor e orientatori, con Agenda Sud e Nord, per avere uguali opportunità per tutti. Da qui il potenziamento dell’italiano per gli studenti stranieri, il Piano Estate, l’idea di una nuova maturità. Per avere ancora un senso dovrebbe consistere in una valutazione integrale del percorso di maturazione di una persona, che non può ridursi alla valutazione della conoscenza dei logaritmi”.

Maturità, si cambia?

Il ministro Valditara già qualche giorno fa aveva discusso in merito proprio alla denominazione ufficiale dell’esame di stato.

Ecco le parole del numero uno di Viale Trastevere: “Bisogna rendere più coerente l’esame di Stato con una scuola che sappia porre al centro un concetto dimenticato dai giovani che sempre più spesso vogliono rimanere adolescenti e dagli adulti che in molti casi sembrano voler tornare all’adolescenza: quello della maturità. Insomma l’esame di Stato ha un senso rispetto agli scrutini di ammissione se sa guardare alla formazione integrale ed armonica della persona, alla sua capacità di affrontare le sfide future della vita con responsabilità e autonomia, qualcosa in più rispetto alla

semplice verifica degli apprendimenti sulle discipline dell’ultimo anno”.

“Sto ragionando su come ripristinare il concetto di esame di maturità perché esame di Stato è molto freddo, non corrisponde ad una scuola che punti alla valorizzazione integrale della persona affiancando istruzione ed educazione. La valutazione seria di quanto si è appreso è fondamentale ma bisogna verificare anche quanto il percorso scolastico ha inciso sulla maturazione complessiva dello studente, che cosa gli ha trasmesso”.