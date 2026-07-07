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07.07.2026

Medicina, online la piattaforma gratuita per prepararsi al semestre aperto: disponibili esercizi e simulazioni degli esami

Lara La Gatta
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Indice
Una piattaforma gratuita a supporto dello studio
Esercizi e verifiche già disponibili
Nuovi contenuti per l’anno accademico 2026/2027
Simulazioni d’esame per una preparazione completa

È online la piattaforma dedicata alla preparazione degli studenti iscritti al Semestre aperto, il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.semestreaperto-medodovet.it, è stato promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e realizzato dal Consorzio interuniversitario CISIA.

Una piattaforma gratuita a supporto dello studio

Il servizio è completamente gratuito e nasce con l’obiettivo di affiancare le lezioni universitarie e le attività organizzate dagli atenei. La piattaforma offre contenuti didattici, strumenti di autovalutazione e simulazioni d’esame, accompagnando gli studenti lungo tutto il percorso di preparazione.

Esercizi e verifiche già disponibili

All’interno del sito sono già presenti esercizi e test relativi ai programmi di Chimica, Fisica e Biologia della scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di strumenti pensati per consentire agli studenti di verificare il proprio livello di preparazione iniziale e consolidare le conoscenze prima dell’avvio del semestre. Nei prossimi giorni saranno inoltre caricati moduli formativi dedicati agli stessi ambiti disciplinari.

Nuovi contenuti per l’anno accademico 2026/2027

Con l’inizio del Semestre aperto, gli studenti potranno accedere a esercitazioni basate sui syllabus di Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica biochimica previsti per l’anno accademico 2026/2027. Le attività saranno finalizzate a verificare l’apprendimento delle unità didattiche affrontate durante le lezioni.

Simulazioni d’esame per una preparazione completa

Tra le funzionalità principali della piattaforma vi è la possibilità di svolgere simulazioni degli esami di profitto. Le prove riproducono fedelmente la struttura degli esami finali, sia per numero e tipologia di domande sia per durata, permettendo agli studenti di familiarizzare con le modalità di valutazione.

medicina

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