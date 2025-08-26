Meeting Rimini, incontro con Valditara: lo studente al centro, la scuola dei talenti e le riforme per il futuro dell’istruzione

Oggi, martedì 26 agosto alle 13.00, al Meeting di Rimini, si terrà un incontro di grande rilevanza per il mondo della scuola, con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’evento, dal titolo “I giovani e la sfida della formazione”, rappresenta un’occasione per discutere delle principali novità e delle riforme che stanno trasformando il sistema educativo italiano.

Tra i temi principali che verranno affrontati ci sono la recente riforma del “4+2” sulla filiera formativa tecnologico-professionale, le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, e le linee guida aggiornate sull’educazione civica. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla valorizzazione dell’orientamento scolastico, alla personalizzazione dei percorsi formativi e al rilancio degli ITS Academy, strumenti fondamentali per costruire un legame più stretto tra scuola e mondo del lavoro.

L’obiettivo di queste iniziative è chiaro: contribuire allo sviluppo dei talenti individuali, supportare i giovani nella scelta del proprio percorso professionale e ridurre la dispersione scolastica, offrendo strumenti concreti per migliorare le competenze e l’occupabilità delle nuove generazioni.

Il meeting prevede un dialogo diretto del Ministro Valditara con un insegnante, un dirigente scolastico, un rappresentante degli ITS Academy e un imprenditore, per confrontarsi su esperienze concrete, sfide e opportunità legate alla formazione dei giovani.