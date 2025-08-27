Meloni al meeting di Rimini: “Italia ultima nazione in Europa senza parità scolastica. Piena libertà educativa, stop ai pregiudizi”

La premier Giorgia Meloni è intervenuta questa mattina, 27 agosto, al meeting di Rimini. Tanti gli argomenti toccati, dalla politica estera alla giustizia, dalle riforme all’immigrazione. Anche la scuola è stata al centro dei temi toccati dalla Presidente del Consiglio, come riporta il Corriere della Sera:

«Sull’educazione non dobbiamo avere timore a trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie di esercitare pienamente la libertà educativa: l’Italia è rimasta l’ultima nazione in Ue senza una effettiva parità scolastica, credo sia giusto ragionare sgombrando il campo da pregiudizi ideologici».

L’intervento di Valditara

Ieri, martedì 26 agosto alle 13.00, al Meeting di Rimini, si è tenuto un incontro di grande rilevanza per il mondo della scuola, con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’evento, dal titolo “I giovani e la sfida della formazione”, rappresenta un’occasione per discutere delle principali novità e delle riforme che stanno trasformando il sistema educativo italiano.

Tra i temi principali che sono stati affrontati ci sono la recente riforma del “4+2” sulla filiera formativa tecnologico-professionale, le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, e le linee guida aggiornate sull’educazione civica. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla valorizzazione dell’orientamento scolastico, alla personalizzazione dei percorsi formativi e al rilancio degli ITS Academy, strumenti fondamentali per costruire un legame più stretto tra scuola e mondo del lavoro.

Il meeting ha previsto un dialogo diretto del Ministro Valditara con un insegnante, un dirigente scolastico, un rappresentante degli ITS Academy e un imprenditore, per confrontarsi su esperienze concrete, sfide e opportunità legate alla formazione dei giovani.