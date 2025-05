Meloni: corsi sulla sicurezza sul lavoro a scuola con docenti formati a carico dell’Inail, rendere strutturale assicurazione

Oggi, 8 maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto il tavolo a Palazzo Chigi fra il Governo e i sindacati per l’illustrazione di proposte e iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Come riportano Il Fatto Quotidiano e TgCom24, la premier ha parlato anche di misure che interessano i docenti.

Meloni ha chiesto ai sindacati di “unire gli sforzi, anche e soprattutto per radicare nella nostra nazione una solida cultura della sicurezza sul lavoro che sia capace di prevenire le troppe tragedie che continuano a ripetersi, spesso con le stesse dinamiche e le stesse cause”.

L’obiettivo del Governo

In quest’ottica, poi, ha sostenuto che l’esecutivo “intende concentrarsi” soprattutto “sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso finanziamenti Inail ai fondi interprofessionali” e in ambito scolastico, “rafforzando la conoscenza di questi temi tra i giovani” e “rendendo strutturale la copertura assicurativa Inail per allievi, personale docente e non docente” di tutte le scuole introdotto nel 2023.

“Vogliamo realizzare campagne informative, ma anche attivare laboratori specifici nei quali i ragazzi potranno apprendere le nozioni fondamentali sulla sicurezza e sull’importanza di adottare comportamenti sicuri negli ambienti che frequentano ogni giorno. In quest’ottica, sono convinta che questi interventi possano valorizzare e completare il percorso di formazione in tema di sicurezza sul lavoro che, grazie a una recente norma di legge approvata dal Parlamento, ne prevede l’insegnamento nell’ambito dei percorsi di Educazione Civica. In questo caso, l’Inail si farà carico degli oneri di formazione del personale docente che coordineranno le attività nelle scuole”, ha evidenziato Meloni.

L’assicurazione Inail per docenti e personale scolastico

Con la circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, in particolare con l’articolo 18, è stata disposta l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.