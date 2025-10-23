Meno scuola, più figli? In Francia e Usa ci credono

Secondo una idea degli ambienti conservatori Usa, l’università sarebbe la causa del ritardo della formazione delle famiglie, concetto che sarebbe sbarcato anche in Francia dove qualcuno propone addirittura di accorciare la durata degli studi per rilanciare la natalità: e in Italia?

Sembra che tale idea “meno scuola, più figli”, si legge su Vita.it, stia facendo proseliti anche da noi, suffragata da ciò che l’Istat sottolinea: “I fattori che contribuiscono alla contrazione della natalità sono molteplici, fra cui l’allungarsi dei tempi di formazione, le condizioni di precarietà del lavoro giovanile e la difficoltà di accedere al mercato delle abitazioni, che tendono a posticipare l’uscita dal nucleo familiare di origine, a cui si può affiancare la scelta di rinunciare alla genitorialità o di posticiparla”.

E dunque, si fa presto a dire: “Quando le donne non andavano proprio per niente a scuola, facevano molti più figli. Perché allora non toglierla del tutto?”, ma nello stesso tempo, consequenziale, la risposta, con relativa domanda: “sarà vero che se finisco prima gli studi faccio più figli? E perché dovrei fare più figli se finisco prima gli studi? È una questione di fertilità o c’è altro?”

Se per un verso la lunghezza degli studi può essere una delle cause per fare meno figli, dall’altro c’è pure l’incertezza economica e la paura di perdere il lavoro, benchè, oltre a questo fattore, pesa il concetto che oggi in Italia le donne devono fare delle scelte tra carriera e figli, per cui il tema vero è che le donne non dovrebbero essere costrette a scegliere tra istruzione e famiglia o tra lavoro e famiglia.

Se alla visione dicotomica lavoro vs maternità, stiamo aggiungendo il terzo elemento dello studio, anziché raggiungere l’obiettivo di fare tutte e tre le cose, stiamo abdicando all’evoluzione.