Registrati
Diretta video

Prima ora - le notizie del 9 settembre

Attualità
09.09.2026

Rai Scuola, appello di cinque docenti universitari contro la chiusura della rete: “Rilanciarla investendo in nuove produzioni”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

“La possibile chiusura di Rai Scuola non riguarda soltanto il destino di un canale televisivo. Riguarda una questione più profonda: quale spazio il servizio pubblico italiano intende riservare alla conoscenza, alla scuola, alla ricerca scientifica e alla capacità dei cittadini di comprendere le trasformazioni del nostro tempo?”. Inizia così l’appello contro la chiusura della rete pubblicato su La Stampa da Antonio Musarò (Università La Sapienza, Roma), Elisabetta Cerbai (Università di Firenze), Marco Tamietto (Università di Torino), Michele Simonato (Università di Ferrara) e Marco Onorati (Università di Pisa).

Leggi la nostra intervista esclusiva alla conduttrice di Rai Scuola

Chiediamo che Rai Scuola non venga chiusa“, proseguono i docenti. “Ma chiediamo anche di più: che questa discussione diventi l’occasione per rilanciarla profondamente, investendo in nuove produzioni e trasformandola in un moderno servizio pubblico della conoscenza, capace di vivere insieme sul digitale terrestre, su RaiPlay, nelle scuole e sulle piattaforme frequentate dalle nuove generazioni“. La mobilitazione suscitata dall’annuncio della chiusura, insistono, “dimostra che esiste una domanda di cultura scientifica e di servizio pubblico che non può essere misurata soltanto attraverso lo share“.

“Negli ultimi anni Rai Scuola è stata progressivamente privata di nuove produzioni e affidata in larga misura alle repliche“, si legge ancora “Non si può rispondere a questa domanda limitandosi a trasferire su RaiPlay ciò che già esiste. Un archivio non può sostituire una programmazione scientifica che, come tale, deve poter raccontare i progressi della scienza”. Quest’ultima cambia continuamente, sottolineano i firmatari, “cambiano le conoscenze, le tecnologie, le domande e persino le categorie attraverso le quali interpretiamo la realtà”. Anche per questo, concludono, la rete non dovrebbe chiudere.

Rai Scuola

Chiusura Rai Scuola, la precisazione dell’azienda: “Non è prevista alcuna cancellazione, evoluzione della fruizione su RaiPlay”

Chiusura Rai Scuola, parla la conduttrice: “Produzioni interrotte e budget risicati, così il canale è stato fatto morire” – INTERVISTA

Rai Scuola chiude il 1° ottobre, al suo posto arriva “Italiana”: pioggia di critiche e una petizione per salvarla

Premiolino 2026, il Premio Pirelli per la Scuola va a Rai Scuola

Fake news? La Rai dal 30 aprile lancia la campagna per contrastarle

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Permessi Legge 104/92 per il personale ATA, fruizione oraria e frazionamento nella stessa giornata: le regole secondo l’ARAN

Lara La Gatta

Espero, per richiedere il cambio di comparto c’è tempo fino al 15 settembre 2026: come fare?

Lara La Gatta

Simulare la pensione: c’è Pensami, il servizio INPS senza registrazione aggiornato alla legge di Bilancio 2026

Lara La Gatta

Spari vicino a una scuola dell’infanzia a Rozzano, cinque giovani in fuga. L’allarme: “Il giardino era pieno di bambini”

Redazione
vai alla ricerca avanzata