Merito e valutazione. Opportunità o retorica? L’incontro organizzato dal Psi

Si svolgerà questo pomeriggio a Roma, l’incontro organizzato dal PSI su “Merito e valutazione”. All’incontro, che prende spunto dalla nuova denominazione del Ministero dell’Istruzione, parteciperanno il Segretario generale UIL scuola Giuseppe D’Aprile, il Segretario nazionale FLC CGIL Alessandro Rapezzi, il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, la Capogruppo in Commissione cultura del Senato Cecilia D’Elia, Il Segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, l’UDU e i referenti scuola di Art.1, Sinistra Italiana.

Come afferma Luca Fantò. il PSI esprime soddisfazione per quanto approvato nel Decreto mille proroghe relativamente

ai concorsi per docenti di religione e Dirigenti Scolastici. Soddisfazione per il concorso per i docenti di religione che dovrà svolgersi entro l’anno. Soddisfazione per la definizione delle modalità di svolgimento di un concorso riservato per i docenti che hanno partecipato ala selezione per Dirigente Scolastico del 2017.

Si tratta di due proposte che il PSI, attraverso i suoi due parlamentari, Longo e Nencini, aveva portato avanti nella scorsa legislatura e che ora sembrano potersi concretizzare.

