Messaggio del Presidente Mattarella agli studenti: “Il mondo di domani dipende da voi”

“Come sarà il mondo di domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi, dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite”.

Parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – al quale Rai esprime grande riconoscenza per il suo intervento – che aprono l’appuntamento con “#maestri”, il nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto Rai-MI #lascuolanonsiferma, in onda da lunedì 27 aprile alle 15.20 su Rai3.

“Un contributo importante, che esalta la missione di Servizio Pubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della Rai e che coinvolge numerose personalità della nostra cultura”, spiega nel video messaggio il Presidente Mattarella.