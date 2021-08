Minoranze linguistiche, invito a presentare proposte progettuali: scadenza 25 ottobre

Con nota 18446 del 30 luglio scorso il MI ha pubblicato l’invito alla presentazione di candidature per iniziative progettuali da parte di istituzioni scolastiche in rete situate in ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

I Dirigenti scolastici degli istituti statali o dipendenti dalle regioni e province autonome del primo ciclo situati in questi territori sono dunque invitati a presentare, anche con il coinvolgimento di scuole paritarie, percorsi progettuali in rete per il biennio 2021/2023 che abbiano ad oggetto la seguente tematica da sviluppare secondo le peculiarità della propria offerta formativa: Lingua, patrimonio culturale e sviluppo sostenibile.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. nota di trasmissione del dirigente scolastico della scuola capofila firmata digitalmente;

b. progetto in originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria;

c. scheda-formulario, allegata alla presente nota (Allegato 1);

d. scheda sintetica (in formato Excel) formata da tre sezioni: anagrafica, coordinate bancarie, progetto allegata alla presente nota (Allegato 2), da compilare in tutte le sue parti (una scheda per ogni progetto presentato);

e. accordo di rete formale con non meno di altre due Istituzioni Scolastiche statali (o dipendenti dalle regioni e province autonome) o paritarie;

f. dichiarazione dell’Istituzione scolastica capofila con la quale si attesta, per ciascuna scuola aderente alla rete, l’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche (all’art. 3 comma 1 della precitata Legge n. 482/99).

La domanda deve essere trasmessa via mail entro il 25 ottobre 2021.

