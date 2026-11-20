Nuove risorse per sostenere il settore librario e favorire la diffusione della lettura. Il Senato ha approvato un emendamento di Fratelli d’Italia, a prima firma della senatrice Ella Bucalo, che prevede un incremento di 45 milioni di euro per il 2026 del Fondo a sostegno dell’editoria libraria.

La misura intende rafforzare il sostegno ai libri e alle biblioteche, riconoscendo il loro ruolo nella promozione della cultura e nell’ampliamento delle opportunità di accesso alla lettura, soprattutto nei territori caratterizzati da una minore disponibilità di servizi culturali.

A commentare l’approvazione dell’emendamento è la stessa Bucalo, componente della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia.

«Un risultato importante per sostenere la cultura, promuovere la lettura e rafforzare il ruolo delle biblioteche nelle nostre comunità», dichiara la senatrice, sottolineando che l’intervento rappresenta un investimento concreto nel settore culturale.

Particolare attenzione viene riservata alla funzione sociale delle biblioteche, considerate strumenti fondamentali anche per avvicinare i più giovani ai libri.

«Le biblioteche non sono semplici luoghi di consultazione, ma presidi culturali e sociali fondamentali, soprattutto nei territori dove l’accesso ai libri e alle opportunità culturali è più limitato. Sono luoghi di incontro, conoscenza e crescita, capaci di avvicinare soprattutto le giovani generazioni alla lettura», afferma Bucalo.

La senatrice evidenzia infine il valore dell’intervento per l’intera filiera culturale: «Con questo emendamento trasformiamo l’attenzione alla cultura in un investimento concreto».