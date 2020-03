Mobilità 2020, ecco come delegare un collega per compilare la domanda

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha precisato, durante la diretta facebook del 29 marzo 2020, che per la mobilità 2020/2021 ha pubblicato una guida da parte del ministero, ha predisposto un help-desk con l’aiuto degli uffici scolastici regionali. Ha evidenziato anche che su Istanze OnLine del Miur esiste la possibilità di compilare la domanda “in delega”: praticamente i docenti che hanno difficoltà nella compilazione della domanda di mobilità, possono, tramite una funzione di servizio presente in Istanze OnLine, nominare un’altra persona, registrata su IstanzeOnLine, come delegata. In buona sostanza con tale delega, un collega o un sindacalista di fiducia, potrà compilare la domanda di mobilità al posto del docente interessato alla presentazione della suddetta domanda.