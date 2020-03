Mobilità 2020, Gilda: “Delega impossibile senza recarsi di persona nelle sedi sindacali”

A proposito di mobilità 2020, dopo la diretta Facebook della ministra Azzolina, emergono alcune problematiche, sollevate anche dai sindacati, come Gilda degli Insegnanti.

“Siamo lieti che la ministra Azzolina abbia compreso e condivida ciò che noi denunciamo da tanto tempo riguardo la burocrazia ridondante su cui si fondano le domande di mobilità. Purtroppo, però, dobbiamo constatare che a tale presa d’atto non corrisponde un provvedimento immediato e che per quest’anno, quindi, le procedure continueranno a basarsi su una mole assurda di inutili carte attestanti titoli e servizi di cui l’Amministrazione è già in possesso”. Ad affermarlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti-

Di Meglio sottolinea anche le problematiche legate alle deleghe, annunciate anche da Azzolina: “L’unica novità di quest’anno riguarda la possibilità di delegare a terzi, sindacalisti compresi, la compilazione delle domande di mobilità. Ma si tratta di una procedura che difficilmente può essere utilizzata – fa notare Di Meglio – perché le restrizioni agli spostamenti imposte dall’emergenza Coronavirus impediscono di recarsi nelle sedi sindacali per presentare tutta la documentazione necessaria. È evidente che, senza la possibilità di verificare i documenti, – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – nessuno si assumerà la responsabilità di accettare deleghe da parte degli iscritti”.