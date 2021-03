Mobilità 2021/22: domande e risposte sul punteggio [VIDEO]

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul punteggio domanda di mobilità 2021-2022.

DOMANDA n. 1

Ho 10 anni di continuità di servizio nella scuola di titolarità con l’anno incluso, quanti punti mi spettano nella domanda di mobilità e nelle graduatorie interne di Istituto?

RISPOSTA

L’anno in corso non si calcola per cui gli anni di continuità da calcolare sono 9 e non 10. I primi 5 anni si calcolano con 2 punti l’anno e i successivi 4 con 3 punti l’anno. Il totale dei punti calcolati è 22 punti di continuità. Per le graduatorie interne di Istituto ai 22 punti appena calcolati si aggiunge un punto per ogni anno di servizio prestato nel comune di titolarità antecedente alla scuola di attuale titolarità.

DOMANDA n. 2

La mia seconda laurea può essere valutata nella prossima mobilità? Quanti punti mi spettano per questa seconda laurea?

RISPOSTA

Nella mobilità territoriale per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti, mentre nella mobilità professionale vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 6 punti.

DOMANDA n. 3

Nella domanda di mobilità docenti come si calcola il punteggio del servizio della retroattività giuridica del ruolo anteriore alla decorrenza economica?

RISPOSTA

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.