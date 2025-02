Mobilità 2025/26, le novità dall’incontro MIM-Sindacati

Giovedì 27 febbraio, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, si è svolta l’informativa sindacale in merito all’Ordinanza Ministeriale in arrivo.

E proprio di questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica Risponde Live con Angela Dragone del centro nazionale FLC CGIL.

Attesa per l’ordinanza che regolerà la mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2025/26. Durante una diretta con Angela Dragone (FLC CGIL) sono emerse importanti anticipazioni.

CCNL ancora in sospeso

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), pur sottoscritto il 29 gennaio, non è ancora definitivo, in attesa dell’ok degli organi ministeriali. Ciò crea incertezza, soprattutto in vista dell’avvio delle domande previsto inizialmente per il 5 marzo. I sindacati hanno chiesto uno slittamento dei termini per permettere a docenti e consulenti di operare con il testo definitivo.

Deroghe e precedenze

Chiarimenti su deroghe ai vincoli e precedenze nei trasferimenti. Ad esempio, l’assistenza alla suocera con legge 104 permette la deroga al vincolo triennale, ma non dà diritto alla precedenza.

Vincoli

Il vincolo quinquennale sul sostegno non è derogabile, anche con genitori over 65.

Domanda con riserva

Non è prevista la possibilità di presentare domanda con riserva. I titoli devono essere posseduti entro la scadenza delle domande.

Preferenze

Chi usufruisce di deroga deve indicare come prima scelta una sede nel comune di ricongiungimento.

Graduatorie interne

Sarà necessario rivedere le graduatorie interne d’istituto alla luce del nuovo calcolo del pre-ruolo e della continuità.

Mobilità interprovinciale

Nell’esprimere le preferenze, è fondamentale indicare le sedi nell’ordine desiderato. L’assegnazione dipende dal punteggio, precedenze e preferenze espresse.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (10:00) chiederò il trasferimento in deroga al vincolo triennale avendo 104 per la suocera. Avrò anche diritto di precedenza? potrò mettere scelta puntuale di 1 sola scuola del comune

✅ (12:25) ma per chi ha il vincolo quinquennale sul sostegno puo’ presentare domanda di mobilita’ su posto comune in altra provincia, grazie alla deroga per genitore over 65 anni?

✅ (13:30) immesso in ruolo su sostegno da Gae con annessa classe di concorso A047. Ho preso seconda abilitazione su A026 con corso 30 CFU. posso fare domanda di trasferimento su a026 o subordinata dopo a047?

✅ (15:20) Avendo abilitazione, dovrei fare passaggio di ruolo da sostegno secondo grado a scuola primaria posto comune. Volevo sapere come mi viene calcolato il punteggio di ruolo e pre ruolo e della laurea?

✅ (18:15) Potete spiegare come funziona la legge 104 nella mobilità? L’assistito deve essere obbligatoriamente un mio familiare per avere la deroga e successivamente la precedenza?

✅ (20:20) per avere deroga al vincolo triennale bisogna mettere tutte le scuole del comune viciniore prima di mettere le altre o basta indicarne una?

✅ (22:40) Desidero sapere se è prevista la possibilità di fare domanda con riserva in quanto mi sto abilitando ad una classe di concorso

✅ (23:30) se un docente è in possesso sia di deroga per figli minori di 16 anni che genitore over 65 può scegliere lui quale deroga usare oppure prevale il ricongiungimento al figlio/coniuge? Vale sia per trasferimento che passaggio di cattedra?

✅ (25:30) desidero sapere se, dopo la mobilità, riusciamo a sapere il num. dei posti residui messi a disposizione per le assunz. da GPS I f. sostegno per riserv (l.68/99)

✅ (29:00) Sono di ruolo nella media, ma ho 3 anni di pre-ruolo alle superiori. Nel passaggio di ruolo x le superiori varranno i 18 punti(6xanno) di pre-ruolo,o no poiché in grado diverso da quello di titolarità?

✅ (32:00) Per dom. di trasfer/pass cattd e ruolo interpr. se metto 1* scelta la provincia di Messina e 2* scelta la prov di Pa posso essere superato da chi mette prima PA e dopo ME (voglio inser. tutte le prov)

✅ (35:25) mobilità all interno dello stesso comune ho deroga del figlio come mettere le preferenze ,sapevo che chi usufruisce di deroga deve mettere il comune ma mi trovo già nel comune quindi come procedo?

Nella serata di sabato 22 febbraio, come abbiamo scritto, erano già state rese note le probabili date utili per presentare domanda di mobilità per docenti, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale ATA. Eccole:

Personale docente

Dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 23 maggio 2025

Personale educativo

Dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 27 maggio 2025.

Personale ATA

Dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

Dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025

Pubblicazione degli esiti – 30 maggio 2025.